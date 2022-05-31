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Мошенники заработали миллионы на фальшивых ответах ЕГЭ

Мошенники заработали миллионы на фальшивых ответах ЕГЭ

Порядка 1,5 млн россиян могли стать жертвами мошенников в преддверии ОГЭ и ЕГЭ. Столько подписчиков было у мошеннических телеграм-каналов, предлагавших ответы к экзаменам, сообщают «Известия» со ссылкой на данные платформы «Тинькофф Защита».

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