Мошенники заработали миллионы на фальшивых ответах ЕГЭ

Порядка 1,5 млн россиян могли стать жертвами мошенников в преддверии ОГЭ и ЕГЭ. Столько подписчиков было у мошеннических телеграм-каналов, предлагавших ответы к экзаменам, сообщают «Известия» со ссылкой на данные платформы «Тинькофф Защита».