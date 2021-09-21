ФотКа дня: в Ростове собаки в погоне за кошкой раскурочили машину

Эту фотографию, полученную от одного из своих подписчиков, опубликовал в своем блоге сенатор Совета Федерации Антон Беляков: «Сегодня ночью в Ростове стая бездомных собак, пытаясь достать кошку из под капота, растерзала припаркованный «Ситроен».