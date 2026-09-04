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Аргументы недели

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Выживших беспредельщиков ростовского СИЗО осудили

Выживших беспредельщиков ростовского СИЗО осудили

Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым фигурантам дела о захвате заложников в ростовском СИЗО-1, произошедшем в июне 2024 года.

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