Выживших беспредельщиков ростовского СИЗО осудили

Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым фигурантам дела о захвате заложников в ростовском СИЗО-1, произошедшем в июне 2024 года.
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