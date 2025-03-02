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Бывший кремлевский повар Бухаров назвал блюда, которыми угощают гостей Путина

Бывший кремлевский повар Бухаров назвал блюда, которыми угощают гостей Путина

Кремлевские повара за десятилетия службы разработали стандартный список блюд для приемов. Глава Федерации рестораторов и отельеров России, экс-гендиректор комбината питания «Кремлевский» Управления делами президента России Игорь Бухаров рассказал ТАСС, чем угощают иностранных гостей.

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