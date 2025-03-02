Бывший кремлевский повар Бухаров назвал блюда, которыми угощают гостей Путина

Кремлевские повара за десятилетия службы разработали стандартный список блюд для приемов. Глава Федерации рестораторов и отельеров России, экс-гендиректор комбината питания «Кремлевский» Управления делами президента России Игорь Бухаров рассказал ТАСС, чем угощают иностранных гостей.
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