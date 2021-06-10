Ей грозит тюремный срок: в Приморье судят девушку за "пьяное" ДТП, где погиб человек

В Уссурийске местная жительница предстанет перед судом за совершение "пьяного" ДТП на угнанном автомобиле, в результате которого погиб пешеход.
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