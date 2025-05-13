За Курскую область ответили. Русские бойцы ударили по Киеву и уничтожили аэродромы ВСУ. Последние новости СВО 13 мая

За Курскую область ответили. Русские бойцы ударили по Киеву и уничтожили аэродромы ВСУ. Последние новости СВО 13 маяСтало известно о том, что Вооружённые силы России нанесли серию ракетных ударов по военным объектам Украины в ответ на атаки по Курской области.
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