Как использовать кофе для эффективного похудения: советы и рекомендации Юлия ПономареваУченые из Швеции представили интересные результаты своего исследования, где утверждается, что употребление низкокалорийных напитков, содержащих кофеин, может помочь в борьбе с лишним весом.