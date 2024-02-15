Как использовать кофе для эффективного похудения: советы и рекомендации Юлия ПономареваУченые из Швеции представили интересные результаты своего исследования, где утверждается, что употребление низкокалорийных напитков, содержащих кофеин, может помочь в борьбе с лишним весом.
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