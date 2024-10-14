Как оппозиция Марса и Плутона в ноябре принесет перемены в финансах 5 знакам зодиака Алёна Юрьева С 3 ноября 2024 года оппозиция Марса в Раке и Плутона в Козероге принесет значительные изменения в финансовую сферу для некоторых знаков зодиака.