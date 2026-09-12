Европе стоит поучиться у России, а также у стран Африки и Латинской Америки, которые уважают свою культуру и следуют традиционным ценностям, заявил внук экс-президента Франции Шарля де Голля, зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.