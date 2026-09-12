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Русская весна

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Внук де Голля рассказал, чему Европа должна учиться у России и Африки

Внук де Голля рассказал, чему Европа должна учиться у России и Африки

Европе стоит поучиться у России, а также у стран Африки и Латинской Америки, которые уважают свою культуру и следуют традиционным ценностям, заявил внук экс-президента Франции Шарля де Голля, зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.

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