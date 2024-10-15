Еще один участок международного коридора «Север-Юг» открыт под Волгоградом

Это современная транспортная развязка с новым путепроводом над железнодорожным переездом.фото: vk.com--> Многоуровневая современная транспортная развязка с новым путепроводом над железнодорожным переездом запускается на севере Волгограда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии