40 лет назад к власти в большой стране пришел "комбайнёр" Миша Горбачев и - развалил её... страну.

Aleksandr Sobolev

(((Кстати Андропов был странный тип! У него у самого сын алкоголик! Он сам в 1982 году подал записку в ЦК на имя Брежнева о том что советский народ спивается и деградирует! Он сам инициировал разработку Сухого Закона, а когда стал Генсеком этот закон лег под стол! Андропов к тому же понизил цены на водку и в его правление как грибы стали расти Рюмочные где рабочие могли похмеляться перед работой! 😅 И при Черненко тоже это закон не достали! Лишь с приходом Горбачева - ему принесли этот Закон! Ну и у Горбачева как раз дочь защитила кандидатскую по мужской смертности от алкоголизма, зять был врачом который так же знал не по наслышке о том что твориться в СССР с пьянством! Ну и у Раисы брат был алкашом! Ну и все они вместе Убедили Горбачева что Сухой Закон необходим! 👀 И он же Работал!!!