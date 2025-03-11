М.Горбачёв, чиновник заседаний. фото: картинки яндекса. 11 марта 2025 г. Всё что мы имеем в настоящее время сейчас (в международном политическом плане и плане военных противостояний),было запущено сорок лет назад с подачи, когда к власти в большой стране пришел будущий Нобелевский лауреат Михаил Горбачев.
40 лет назад к власти в большой стране пришел "комбайнёр" Миша Горбачев и - развалил её... страну.
Комментарии
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Леонид Руси
Бабушка.. Одним из основных пунктов программы Горбачева была борьба с алкоголизацией страны. Для этого были все предпосылки: страна спивалась. Горбачев резко поднял цены. «Андроповка», которая стоила до начала противоалкогольной кампании 4 рубля 70 копеек, исчезла с прилавков, а с августа 1986 года самая дешёвая водка стоила 9 рублей 10 копеек.
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3 час.
Aleksandr Sobolev
(((Кстати Андропов был странный тип! У него у самого сын алкоголик! Он сам в 1982 году подал записку в ЦК на имя Брежнева о том что советский народ спивается и деградирует! Он сам инициировал разработку Сухого Закона, а когда стал Генсеком этот закон лег под стол! Андропов к тому же понизил цены на водку и в его правление как грибы стали расти Рюмочные где рабочие могли похмеляться перед работой! 😅 И при Черненко тоже это закон не достали! Лишь с приходом Горбачева - ему принесли этот Закон! Ну и у Горбачева как раз дочь защитила кандидатскую по мужской смертности от алкоголизма, зять был врачом который так же знал не по наслышке о том что твориться в СССР с пьянством! Ну и у Раисы брат был алкашом! Ну и все они вместе Убедили Горбачева что Сухой Закон необходим! 👀 И он же Работал!!!
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3 час.
Karmadon
А ты, видать, из "светлого будущего" - коммуклизмы? Ну и как там - ларьки с халявным пивом на каждом углу?
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3 час.
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