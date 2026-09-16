Лавров: конфликт на Украине стал следствием экспансионистской политики Запада

Военный конфликт на Украине стал прямым следствием экспансионистской политики Запада. Об этом 16 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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