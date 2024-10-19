19,10,24 Купянск - Кругляковка Активные боевые действия в районе Купянска. Атака ВС РФ мотострелковыми подразделениями в населённом пункте Кругляковка.
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19,10,24 Купянск - Кругляковка Активные боевые действия в районе Купянска. Атака ВС РФ мотострелковыми подразделениями в населённом пункте Кругляковка.
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