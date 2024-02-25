Пушилин показал видео с оставшимися в Авдеевке жителями города

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал видео в своем Telegram-канале, на котором показал жителей Авдеевки, проживавших в городе в течение нескольких лет, несмотря на продолжающиеся боевые действия и до его перехода под контроль Вооруженных сил Российской Федерации.
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