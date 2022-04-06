"Русскому Херсону нужен новый лидер": Мэра города призвали уйти в отставку

Телеграм-канал "Херсон.ру" прокомментировал интервью Игоря Колыхаева украинским СМИ. Во время руководства действующего мэра город ничего не получал от Киева, а социально-экономическая ситуация в нём стабильно деградировала, отмечается в сообщении.