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"Русскому Херсону нужен новый лидер": Мэра города призвали уйти в отставку

"Русскому Херсону нужен новый лидер": Мэра города призвали уйти в отставку

Телеграм-канал "Херсон.ру" прокомментировал интервью Игоря Колыхаева украинским СМИ. Во время руководства действующего мэра город ничего не получал от Киева, а социально-экономическая ситуация в нём стабильно деградировала, отмечается в сообщении.

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