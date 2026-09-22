США откроют в Гренландии две военные базы — Reuters

Соединенные Штаты планируют открыть на территории Гренландии как минимум две военные базы. Об этом сообщает агентство Reuters.
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