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Путин провел заседание Госсовета. Главное

Путин провел заседание Госсовета. Главное

Именно бойцов наших подразделений, которые действуют в зоне специальной военной операции (СВО), президент сегодня привел в пример тем, кто собрался в Кремле на заседание Госсовета.

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Комментарии
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алекс кузь
Частн собств в моральных руках заботится о людях, но кредитной амнистии для населения не дает. Вероятно, что частн собств не берет кредиты сама у себя под числовые проценты, как она решает свои бытовые проблемы никому из сми не интересно. Этот опыт обеспеченной жизни не раскрывается.
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