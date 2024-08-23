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Министерство юстиции Российской Федерации исключило три организации из реестра иностранных агентов

Министерство юстиции Российской Федерации исключило три организации из реестра иностранных агентов

Министерство юстиции России исключило три организации из реестра иностранных агентов. Это ООО "ТАЙГА ИНФО", автономная некоммерческая образовательная организация "Англо-американская школа Москва" и калининградская организация "Экозащита! - Женский совет".

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