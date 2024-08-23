Министерство юстиции Российской Федерации исключило три организации из реестра иностранных агентов

Министерство юстиции России исключило три организации из реестра иностранных агентов. Это ООО "ТАЙГА ИНФО", автономная некоммерческая образовательная организация "Англо-американская школа Москва" и калининградская организация "Экозащита! - Женский совет".
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