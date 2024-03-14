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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

«Ливерпуль» забил пражской «Спарте» 11 голов за два матча. Сегодня было 4 гола к 14-й минуте – лучший результат в еврокубках с 1971-го

Команда Юргена Клоппа обыграла «Спарту» – 6:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Счет по сумме двух встреч – 11:2.

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