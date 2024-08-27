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Калужские новости

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Калужанка руководит опасной сектой в России

Калужанка руководит опасной сектой в России

Уроженка Калужской области Наталья Миненкова руководит в России одной из опасных тоталитарных сект - «Фалунь Дафа», деятельность которой Генпрокуратура запретила ещё в 2020 годуУроженка Калужской области Наталья Миненкова руководит в России одной из опасных тоталитарных сект - "Фалунь Дафа", деятельность которой Генпрокуратура запретила ещё в 2020 году.

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