Великобритания представит помощника «Хамфри» для госслужащих и другие планы по использованию ИИ для сокращения бюрократии

Спустя неделю после того, как правительство Великобритании объявило о масштабном плане крупных инвестиций в искусственный интеллект, оно сообщает новые подробности о том, как это будет реализовано в государственном секторе.
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