США запретили ввоз китайских гуманоидных роботов

А также четвероногих роботов и подключенных к сети инверторовФедеральная комиссия по связи США обнародовала меры, запрещающие импорт из Китая новых человекоподобных и четвероногих роботов, а также подключенных к сети инверторов, позволяющих возобновляемым источникам энергии и батареям подключаться к электросетям и оборудованию центров обработки данных.