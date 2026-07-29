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США запретили ввоз китайских гуманоидных роботов

США запретили ввоз китайских гуманоидных роботов

А также четвероногих роботов и подключенных к сети инверторовФедеральная комиссия по связи США обнародовала меры, запрещающие импорт из Китая новых человекоподобных и четвероногих роботов, а также подключенных к сети инверторов, позволяющих возобновляемым источникам энергии и батареям подключаться к электросетям и оборудованию центров обработки данных.

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