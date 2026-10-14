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Мировое обозрение

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Дефицит лосося превратил новогоднюю икру в недосягаемую роскошь по 20 тысяч за кило

Дефицит лосося превратил новогоднюю икру в недосягаемую роскошь по 20 тысяч за кило

Главное в тезисах: Рекордный ценник: килограмм красной икры на рынках Владивостока достиг 17–20 тысяч рублей, а полукилограммовая порция кижуча продается за 8700–9000 рублей.

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