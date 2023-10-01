Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не смог посетить мероприятия G-20 из-за передоза. Всё, что вам нужно знать о западных политиках

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вы думаете, я утрирую или преувеличиваю? Вот вообще нисколечко! И рассказано об этом было в прямом эфире индийским дипломатом Дипако Вохра.

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Комментарии
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Ирина Черных
Вы правы. На морде лица этого кретина Трюдо всё написано.
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14 час.
Виктор Скопинцев
С Зеленским потусил
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8 час.
Виктор Луговой
Ну, если это не пуля... И чочо следующим нумером программы? Сымут с флага листик и наконец узнаем, чево они стока лет йим прикрывали?
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17 мин.

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