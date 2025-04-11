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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Как предпринимателю сохранить продуктивность в условиях постоянного стресса и выгорания 

Как предпринимателю сохранить продуктивность в условиях постоянного стресса и выгорания 

Как предпринимателю сохранить продуктивность в условиях постоянного стресса и выгорания  Предприниматели — это не просто специалисты или управленцы, это люди, ежедневно сталкивающиеся с высоким уровнем неопределенности, ответственностью за команду, семью, собственный доход и развитие бизнеса.

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