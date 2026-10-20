Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас заявила о планах Брюсселя усилить влияние в Арктике. ЕС намерен сотрудничать с США и Канадой, инвестировать в инфраструктуру и усилить спутниковое наблюдение, чтобы противостоять влиянию России и Китая в регионе.