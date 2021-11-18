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Турция в Катар продолжают консультации по управлению аэропортом Кабула

Турция в Катар продолжают консультации по управлению аэропортом Кабула

Министр обороны Турции объявил, что страна продолжает консультации с официальными лицами Катара по поводу управления международным аэропортом Кабула По сообщению регионального офиса информационного агентства Tasnim, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил на заседании Комиссии по бюджету и планированию турецкого парламента: «Консультации между Анкарой и Дохой по вопросам управления кабульским международным аэропортом, имеющим важное значение для афганского народа, продолжаются».

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