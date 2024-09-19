До чего довела его Джоли: Брэд Питт готов покинуть Голливуд

Актер хочет переселиться за океан. Брэд Питт со своим лучшим другом Джорджем Клуни LEGION-MEDIAНепрекращающаяся вот уже 8 лет бракоразводная разборка Питта с Джоли привела к тому, что актер уже начинает ненавидеть Голливуд, где все тянется и тянется этот судебный процесс.