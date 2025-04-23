Театр абсурда
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Театр абсурда

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Британский премьер-педераст Стармер спалился со своим папиком-спонсором лордом-миллионером Вахидом А

Британский премьер-педераст Стармер спалился со своим папиком-спонсором лордом-миллионером Вахидом А

Появились кадры с камер видеонаблюдения в здании британского парламента, на которых видно, как нынешний премьер-министр Кир Стармер целует лорда-миллионера Вахида Алли, являющегося крупнейшим донором премьер-министра.

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Комментарии
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федор
Фу ,падаль мелкобритовская!!!!
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15 час.
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