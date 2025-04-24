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«Реал» – приоритетный вариант для Хейсена. «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси», «Ньюкасл» интересуются защитником «Борнмута»

На 20-летнего защитника претендуют несколько клубов АПЛ, среди которых «Челси», «Ньюкасл», «Арсенал», «Ливерпуль».

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