MASH: сбитые над Рязанью БПЛА целились в аэродром Дягилево

В ночь на 4 декабря над Рязанской областью силами ПВО было уничтожено 4 украинских беспилотника.Украинские дроны-камикадзе самолетного типа, сбитые в ночь на 4 декабря над Рязанской областью, могли быть нацелены на аэродром Дягилево.