Мэр утвердил проект строительства и реконструкции дорог в ТиНАО рядом с ЦКАД Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил создание нового предприятия в ТиНАО, а также планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО и проект реконструкции и строительства дорог в ТиНАО рядом с ЦКАД.