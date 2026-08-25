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Газета.ру

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Say Agency: концерт Канье Уэста не перенесут в Москву или Екатеринбург

Say Agency: концерт Канье Уэста не перенесут в Москву или Екатеринбург

Генеральный директор агентства Say Agency Анна Субчева в разговоре с РИА Новости опровергла информацию о якобы поиске площадки для проведения концерта американского рэпера Канье Уэста в Москве или Екатеринбурге.

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