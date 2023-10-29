НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

115 подписчиков

Сильнейшая магнитная буря 30 октября над Россией: как подготовиться и минимизировать воздействие на здоровье

Сильнейшая магнитная буря 30 октября над Россией: как подготовиться и минимизировать воздействие на здоровье

Сильнейшая магнитная буря 30 октября над Россией: как подготовиться и минимизировать воздействие на здоровье Елена ВайленкоВ последние дни октября 2023 года Россию и всю Землю ожидает одна из самых сильных магнитных бурь в этом году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АИ
Анатолий Ишимбаев
Помним бури,в результате были аварии и сбои в электросетях и электронике .
Ответить
3 д.

Картина дня

наверх