Страны Запада опасаются, что Украина зайдет слишком далеко в своих тайных операциях, а Россия может нанести удар возмездия, заявил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в статье для британского журнала Spectator.
Spectator: Тайные операции Украины могут вынудить Россию нанести удар возмездия
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Валентин Щербаков
Причем тактический удар возмездия надо наносить не только по хохлотварям, но и по всем поставщикам вооружений....
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1 д.
Natalija Osminina
Давайте начнем с малого- с разлома Сан Андреаса)))
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Когда же на конец то это произойдёт! Пока только бла-бла-бла. Могли бы для начала парочку английских и американских крейсера утопить, у нас подлодок много. Потом скажем, что это хохлы сделали или англо-саксы сами себя обстреляли. Как то вот так.
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1 д.
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