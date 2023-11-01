Spectator: Тайные операции Украины могут вынудить Россию нанести удар возмездия

Причем тактический удар возмездия надо наносить не только по хохлотварям, но и по всем поставщикам вооружений....

ИМ

Ильдус Мамлеев

Когда же на конец то это произойдёт! Пока только бла-бла-бла. Могли бы для начала парочку английских и американских крейсера утопить, у нас подлодок много. Потом скажем, что это хохлы сделали или англо-саксы сами себя обстреляли. Как то вот так.