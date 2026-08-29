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Царьград

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Украинский эксперт Попович: Армия России готовит наступление на Киев и Чернигов

Украинский эксперт Попович: Армия России готовит наступление на Киев и Чернигов

Отвлекающий манёвр, буферная зона или поход на Киев: какого сценария ждут от России на Украине.Украинский военный обозреватель Денис Попович проанализировал возможные действия российского командования на черниговском и киевском направлениях.

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