Украинский эксперт Попович: Армия России готовит наступление на Киев и Чернигов

Отвлекающий манёвр, буферная зона или поход на Киев: какого сценария ждут от России на Украине.Украинский военный обозреватель Денис Попович проанализировал возможные действия российского командования на черниговском и киевском направлениях.
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