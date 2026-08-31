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ТАСС

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Боец Старостин: дроны ВС РФ поразили артиллерийское орудие ВСУ в боях за Анновку

Боец Старостин: дроны ВС РФ поразили артиллерийское орудие ВСУ в боях за Анновку

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Российские операторы БПЛА в боях за населенный пункт Анновка в ДНР уничтожили артиллерийскую установку ВСУ, рассказал ТАСС оператор оптоволоконного FPV-дрона 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск "Центр" Владимир Старостин.

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