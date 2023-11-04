Рублев пробился в полуфинал турнира в Париже

Андрей Рублев победил Алекса де Минора и вышел в полуфинал турнира в Париже. В ночь на 4 ноября в Париже завершился четвертьфинальный матч хардового турнира категории «Мастерс» в мужском одиночном разряде, в котором Андрей Рублев встречался с Алексом де Минором.