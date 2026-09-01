СК завершил дело о мошенничестве с ущербом более 6,2 млн рублей

В Челябинской области завершено расследование дела о мошенничестве: 24-летний местный житель причастен к хищению 6,2 млн рублей у пенсионеров через Telegram.
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