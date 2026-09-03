Лавров: США не посылали сигналов Киеву о необходимости "вернуть" русский язык

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Вашингтон и "вообще никто" ни разу не посылали сигналов Киеву о необходимости "вернуть" русский язык и не создавать проблем Украинской православной церкви (УПЦ).
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