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Рязанские новости

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Молодёжка «Рязани-ВДВ» в новом сезоне выступит в РХЛ

Молодёжка «Рязани-ВДВ» в новом сезоне выступит в РХЛ

Сезон начнется 3 октября, 25 команд-участниц разделены на две конференции. МХК «Рязань-ВДВ» сыграет в Восточной конференции.

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