Nvidia устроила распродажу GeForce RTX 5070, RTX 5080 и RTX 5090 по официальным ценам

То только пока не закончатся запасы Nvidia решила дать геймерам редкую возможность приобрести видеокарты GeForce RTX 50 серии Founders Edition по рекомендованной розничной цене.
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