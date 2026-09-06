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Nvidia устроила распродажу GeForce RTX 5070, RTX 5080 и RTX 5090 по официальным ценам

Nvidia устроила распродажу GeForce RTX 5070, RTX 5080 и RTX 5090 по официальным ценам

То только пока не закончатся запасы Nvidia решила дать геймерам редкую возможность приобрести видеокарты GeForce RTX 50 серии Founders Edition по рекомендованной розничной цене.

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