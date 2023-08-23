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Месси о «ПСЖ»: «Мы с семьей провели два сложных года, не чувствовали себя хорошо. Хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было, – решили, что Майами подходит»

Месси о «ПСЖ»: «Мы с семьей провели два сложных года, не чувствовали себя хорошо. Хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было, – решили, что Майами подходит»

«Это было семейное решение, попытка позаботиться о благе семьи. Мы провели два сложных года (речь о периоде выступлений за «ПСЖ» – Sports.

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