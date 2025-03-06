АКРА подтвердило рейтинг РНПК на уровне ААА

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Российской Национальной Перестраховочной Компании (РНПК) по национальной шкале на уровне ААА (RU), прогноз «Стабильный»; и кредитный рейтинг по международной шкале на уровне BBB+, прогноз «Стабильный».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)