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АКРА подтвердило рейтинг РНПК на уровне ААА

АКРА подтвердило рейтинг РНПК на уровне ААА

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Российской Национальной Перестраховочной Компании (РНПК) по национальной шкале на уровне ААА (RU), прогноз «Стабильный»; и кредитный рейтинг по международной шкале на уровне BBB+, прогноз «Стабильный».

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