Лето 2026 стало самым жарким в истории Западной Европы

Лето 2026 года признано самым жарким за всю историю метеонаблюдений для Западной Европы, сообщает служба ЕС по изменению климата Copernicus.
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