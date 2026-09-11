Во Владимирской области 12 сентября ожидаются грозы и до +17

Переменчивая погода ожидается во Владимирской области в субботу, 12 сентября. Синоптики предупреждают о значительном похолодании и неустойчивом характере атмосферных процессов.
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