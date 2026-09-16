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Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги

Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги

На минувшей неделе Россия и Украина продолжали обмен ударами по объектам инфраструктуры, а киевская власть всё же нашла способ компенсации убытков бизнесу, правда, за его же счёт .

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