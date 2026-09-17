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В Екатеринбурге открылся «Музей перемен»

В Екатеринбурге открылся «Музей перемен»

В Екатеринбурге в школе №16 открылся музей истории Академического района. Он получил название «Музей перемен» – в экспозиции прослеживается путь Академа от первого макета до сегодняшних дней.

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