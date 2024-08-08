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Прокуратура США рассказала о получении взятки сыном Байдена от бизнесмена из Румынии

Прокуратура США рассказала о получении взятки сыном Байдена от бизнесмена из Румынии

Сын американского президента Хантер Байден в то время, когда его отец Джо Байден еще занимал пост вице-президента страны (2009–2017 годы), получил миллионы долларов от бизнесмена из Румынии Габриэля Поповича, чтобы оказывать влияние на правительство страны.

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