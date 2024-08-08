Прокуратура США рассказала о получении взятки сыном Байдена от бизнесмена из Румынии

Сын американского президента Хантер Байден в то время, когда его отец Джо Байден еще занимал пост вице-президента страны (2009–2017 годы), получил миллионы долларов от бизнесмена из Румынии Габриэля Поповича, чтобы оказывать влияние на правительство страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии