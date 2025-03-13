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Петербургский дневник

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Юрист Голубева: зарплаты бюджетников увеличатся до 1 октября 2025 года

Юрист Голубева: зарплаты бюджетников увеличатся до 1 октября 2025 года

Заработные платы сотрудников госорганов вырастут на 13,2 процента Заработные платы педагогов, врачей, работников социальных служб, МЧС и других подобных организаций вырастут на 13,2% в ходе первого этапа проведения индексации зарплат бюджетников с 1 января до 1 октября этого года, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

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